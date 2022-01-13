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28 минут назад

В Израиле двух офицеров убили по ошибке

Двух израильских военных по ошибке убили в ходе патрулирования в ночь на 13 января. Инцидент произошёл возле базы в районе долины реки Иордан. Родственники погибших уже уведомлены о произошедшем, говорится на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

В Израиле двух офицеров убили по ошибке
Фото: Israel Defense Forces/twitter.comIsrael Defense Forces/twitter.com

Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнём ЦАХАЛ, — написано в сообщении.

Израильская армия выразила соболезнования родным и близким погибших офицеров.

Ранее два пилота погибли в результате падения вертолёта ВМС Израиля у побережья Хайфы. Ещё один человек, находившийся на борту, получил ранения средней тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным Jerusalem Post, на борту вертолёта Atalef AS565 Panther находились два пилота и офицер морского патруля. ЧП произошло во время тренировочного полёта и сразу после авиапроисшествия командование Армии обороны Израиля приостановило лётные учения. Причины крушения вертолёта устанавливаются.

Армия,ЦАХАЛ,
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