Первый полет ракетоносца Ту-160М в Казани сняли на видео

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Видео публикует портал «Ruptly», со ссылкой на «Ростех».
Как сообщается госкорпорация крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла находился в воздухе в течение получаса. За это время летчики-испытатели проверили устойчивость и управляемость ракетоносца в воздухе.
Также в «Ростехе» заявили, что Ту-160М был построен в прежнем облике, но с применением новых технологий. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.