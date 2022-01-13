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1 час назад

Первый полет ракетоносца Ту-160М в Казани сняли на видео

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Видео публикует портал «Ruptly», со ссылкой на «Ростех».

Как сообщается госкорпорация крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла находился в воздухе в течение получаса. За это время летчики-испытатели проверили устойчивость и управляемость ракетоносца в воздухе.

Также в «Ростехе» заявили, что Ту-160М был построен в прежнем облике, но с применением новых технологий. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

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