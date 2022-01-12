На Украине начали разработку барражирующих боеприпасов воздушного базирования, передает РИА Новости со ссылкой на портал «Милитарный».

Фото: кадр видео кадр видео

«В конструкторском бюро "Южное" начали работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Перспективные боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона разных целей. Их можно будет применять с разных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ», — сказано в сообщении портала.

Задача «барражирующих беспилотников» — находиться в воздухе по время поиска цели, а после того, как она будет обнаружена, совершить самоподрыв с целью ее уничтожения.

В конце декабря 2021 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в стране запущено собственное производство беспилотников Bayraktar TB2.