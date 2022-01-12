Россия и НАТО восстановят работу своих миссий

НАТО восстановит работу своей миссии в Москве, а Россия – своей миссии в Брюсселе. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает ТАСС.

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По его словам, обе стороны не будут будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед. Он также уточнил, что Россия и альянс договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе, часть которых будет касаться транспарентности учений, уровня кибербезопасности, контроля над вооружениями.

«Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», — подчеркнул генсек альянса.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия-НАТО. Встреча пролилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.