Необычные машины создали на базе танков Т-55 в Египте

Средние танки советского производства Т-55 в египетской армии превратились в транспортеры боеприпасов. Для этого с танков удалили башни со 100-мм орудиями и спаренными 7,62-мм пулеметами и водрузили массивные бронированные рубки, в которые загружаются снаряды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Их количество неизвестно, но учитывая, что аналог производства США - М992 FAASV перевозит 118 выстрелов, то и здесь, по всей видимости, не менее сотни.

Chapter 3: T-54/55 ammunition carriers

Egypt has decided to convert chassis of some of the

phased out T-54/55 tanks into ammo carriers for M109 self-propelled howitzers.

Screenshots are mine from oficially released videos. As usual any info or more photos are welcomed. pic.twitter.com/5PxyS3dENZ— Buschlaid (@Buschlaid11) January 2, 2022

Интересно, что в лобовой части корпусов перед рабочими местами механиков-водителей появились люки, напоминающие те, что были на Т-34 и САУ, изготовленных на их базе. Рядом можно заменить устройство, служащее для подачи боеприпасов. В бортах также прорезаны двери. Судя по обнародованным изображениям, средствами самообороны в виде пулеметов они не оснащены.

В таком виде гусеничные машины поступили на вооружение артиллерийских подразделений, вооруженных американскими самоходными гаубицами M109A2 и M109A5. Они используются вместе с грузовыми небронированными транспортерами М548, также поставленными из-за океана.

На базе танков семейства Т-54/55 в Советском Союзе и зарубежным государствах за десятилетия эксплуатации создано большое количество различной специальной инженерной и боевой техники. Например, можно вспомнить различные танковые мостоукладчики, тягачи и машины разграждения.

Во второй половине 90-х годов в Омске был спроектирован тяжелый БТР-Т, вооруженный автоматической пушкой 2А42 и противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс".

В Израиле и Индии также появились бронетранспортеры Akhzarit и TBHA. Если первых изготовили 500 штук, то вторые остались в виде опытных образцов.

В Финляндии состояли на вооружении самоходные зенитные установки на шасси Т-55А с башнями Marksman британской компании Marconi. Кроме того, в этой стране совместно с Египтом разрабатывали САУ 155GH52-SP-T55 - как понятно из названия, с 155-мм орудием.