В Германии высказались о вступлении Украины в НАТО

Германия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в какие-либо международные альянсы. Об этом высказался официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По словам Хебештрайта, каждая страна вправе самостоятельно решать, к какому альянсу она хочет присоединиться. Работа должна вестись «в тесной координации с конкретным альянсом», уточнил он. Представитель немецкого кабмина отметил, что вступление Украины в альянсы не стоит на повестке, несмотря на то, что Киев выражал желание присоединиться к НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, и именно поэтому украинские власти хотят «массивной военной поддержки».