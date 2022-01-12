В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
39 минут назад

В Германии высказались о вступлении Украины в НАТО

Германия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в какие-либо международные альянсы. Об этом высказался официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

В Германии высказались о вступлении Украины в НАТО
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

По словам Хебештрайта, каждая страна вправе самостоятельно решать, к какому альянсу она хочет присоединиться. Работа должна вестись «в тесной координации с конкретным альянсом», уточнил он. Представитель немецкого кабмина отметил, что вступление Украины в альянсы не стоит на повестке, несмотря на то, что Киев выражал желание присоединиться к НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, и именно поэтому украинские власти хотят «массивной военной поддержки».

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане. При этом политик признал, что решение этого вопроса зависит не от Киева.

Армия,В мире,Андрей Мельник,Александр Мережко,Верховная Рада,НАТО,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители