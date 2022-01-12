Расчеты С-400 отбили воздушную «атаку» на Дальнем Востоке

Военнослужащие подразделений ВВС и ПВО Восточного округа отразили атаку условного противника с воздуха на учениях на Дальнем Востоке.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Вражеским силам противостояли зенитно-ракетные системы С-400 Триумф. Электронными пусками ракет были поражены и уничтожены все летательные аппараты, которые пересекли границу страны.

Мероприятия по развертыванию, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей также прошли успешно. Подобные тренировки проходят для поддержания боеготовности расчетов зенитных ракетных систем.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.

Каждая система С-400 обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Ранее «Звезда» публиковала кадры стрельб С-400 озарило под Астраханью во время учений «Запад-2021».