Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии на кельбаджарском и товузском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства страны.

"ВС Армении ночью 11 января с 23.20 до 05.10 утра 12 января (00.20 - 06.10 мск) с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВС Азербайджана близ сел Кельбаджарского и Товузского районов. В результате ответных действий обстрел противника был подавлен. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Азербайджану отошли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, прежде находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.