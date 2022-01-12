В России впервые создали цифровой макет атомной подлодки

На Севмашпредприятии («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Северодвинске впервые в России создали цифровой макет атомной подводной лодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«"На Севмаше" впервые в России был создан цифровой макет атомной подводной лодки. Проект реализован в рамках единого проектно-производственного пространства, созданного предприятием и четырьмя конструкторскими бюро», — отметили в сообщении.

Над проектом работали специалисты конструкторских бюро «Северное ПКБ», «Рубин», «Малахит» и «Алмаз». В работе над макетом применяли технологии объемного лазерного сканирования и реверсного проектирования. Это позволило избежать дорогостоящих переделок.

На основании трехмерной модели подводной лодки выпустили технологическую документацию для изготовления конструкций корпуса. В сообщении подчеркнули, что проект показал свою эффективность. Трехмерное моделирование позволило повысить точность расчетов и степень проработки.