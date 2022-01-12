Опубликовано видео с миротворцами ОДКБ в Казахстане

Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ охраняют важные государственные и социально-значимые объекты в Казахстане. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующие кадры.
«Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал “Дружба”, три центра телекоммуникаций “Алматы-телеком”» – уточняет оборонное ведомство.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с нормализацией ситуации в регионах страны основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена. Процесс вывода из Казахстана объединенных сил ОДКБ займет 10 дней.