Опубликовано видео с миротворцами ОДКБ в Казахстане

«Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал “Дружба”, три центра телекоммуникаций “Алматы-телеком”» – уточняет оборонное ведомство.