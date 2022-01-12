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25 минут назад

США потребовали объяснений из-за учений России вблизи украинской границы

Вашингтон ждёт, что Москва объяснит цель манёвров российской армии около украинской границы или полностью прекратит учения.

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного нахождения», — отметил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, для прогресса в переговорах США и РФ требуется «атмосфера деэскалации». Он заметил, что Вооружённые силы России стянули к западной границе порядка 100 000 солдат, и призвал к прозрачности вокруг любых учений на российской территории.

11 января Минобороны России начало учения на полигонах, которые граничат с Украиной. Тренировки военных пройдут на объектах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Кроме того, занятия проводятся в Смоленской области. В них примут участия 3000 военнослужащих гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа.

Шойгу закрывает границы России для военных

Ранее «Секрет» писал , что США в конце декабря 2021 года тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине на $200 млн (14,8 млрд рублей). Решение было принято «на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины», сообщали журналисты.

Армия,Видео,Министерство обороны,
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