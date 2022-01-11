Талибы потребовали вернуть угнанные военные самолеты

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает власти Таджикистана и Узбекистана вернуть самолеты, которые ранее, по словам радикалов, были угнаны в эти центральноазиатские республики. Об этом сообщил во вторник местный телеканал TOLOnews.

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"Наши самолеты, которые были угнаны в Таджикистан или Узбекистан, должны быть возвращены. Мы не допустим, чтобы наши самолеты оставались за границей или использовались этими странами. <...> Наши будущие военно-воздушные силы не будут зависеть ни от одного государства", - приводит телеканал слова назначенного радикалами министра обороны во временном афганском кабмине Мохаммада Якуба.

Вместе с тем представитель талибов в очередной раз призвал военных, входивших в состав ВС при прежнем режиме, вступить в ряды формируемой "Талибаном" новой армии.

"Приходите и поддержите наше правительство и прекратите выступать против него", - резюмировал Якуб.

Как уточняет TOLOnews, до свержения режима Исламской Республики Афганистан, в стране насчитывалось 164 боевых самолета, в настоящий момент - только 81. Большая часть из них была вывезена в другие государства региона.