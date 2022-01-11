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4 часа назад

На юге и западе России начались учения со стрельбами

Западный военный округ направил около трех тысяч военнослужащих на учения со стрельбами в четырех регионах центральной и юго-западной части России.

На юге и западе России начались учения со стрельбами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маневры пройдут в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, сообщает пресс-служба округа.

Подразделения Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание, освоят новые методы и тактику выполнения боевых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Основной упор в учении сделан на выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения бронетехники, проведение маршей при активном противодействии разведывательно-диверсионных групп условного противника, устройство и оборону опорных пунктов.

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