На юге и западе России начались учения со стрельбами

Западный военный округ направил около трех тысяч военнослужащих на учения со стрельбами в четырех регионах центральной и юго-западной части России.
Маневры пройдут в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, сообщает пресс-служба округа.
Подразделения Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание, освоят новые методы и тактику выполнения боевых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.
Основной упор в учении сделан на выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения бронетехники, проведение маршей при активном противодействии разведывательно-диверсионных групп условного противника, устройство и оборону опорных пунктов.