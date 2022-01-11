Белый дом нанял метеорологов для противостояния с РФ

Фото: CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena / CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /

Как утверждают источники NYT, в Вашингтоне уверены, что сроки начала военной агрессии зависят от погоды на Украине.

«Хорошо подмороженная земля облегчает передвижение тяжелых транспортных средств и оборудования, тогда как мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину», - поясняет газета.

В администрации США считают, что из-за мягкой зимы Россия пересмотрела срок нападения на Украину и перенесла его на февраль. Получить более точную информацию о подходящих для вторжения погодных условиях Вашингтону должны помочь метеорологи.

NYT также опубликовала карту, переданную представителями разведки США, с направлениями наступления российских войск на Украину. Информацию газете предоставили украинские и западные чиновники. Согласно их данным, военные РФ окружат Киев с трех сторон.