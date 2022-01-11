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41 минуту назад

Администрация США наняла метеорологов для противостояния с РФ

Администрация США наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать сроки якобы готовящегося нападения России на Украину, выяснила газета New York Times. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белый дом нанял метеорологов для противостояния с РФ
Фото: CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /

Как утверждают источники NYT, в Вашингтоне уверены, что сроки начала военной агрессии зависят от погоды на Украине.

«Хорошо подмороженная земля облегчает передвижение тяжелых транспортных средств и оборудования, тогда как мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину», - поясняет газета.

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В администрации США считают, что из-за мягкой зимы Россия пересмотрела срок нападения на Украину и перенесла его на февраль. Получить более точную информацию о подходящих для вторжения погодных условиях Вашингтону должны помочь метеорологи.

NYT также опубликовала карту, переданную представителями разведки США, с направлениями наступления российских войск на Украину. Информацию газете предоставили украинские и западные чиновники. Согласно их данным, военные РФ окружат Киев с трех сторон.

Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. В ходе диалога замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что «вторжение» РФ на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Армия,Сергей Рябков,Администрация США,МИД,New York Times,
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