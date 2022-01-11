Российский штурмовик Су-34 восхитил американцев

Российский военный штурмовик Су-34 по прозвищу Hellduck - аномалия среди выпускаемых сегодня военных самолетов, пишет американское издание The Drive.

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«Одним из аспектов, который особенно впечатляет в утконосом реактивном самолете, является его способность нести ошеломляюще большое для тактического реактивного самолета количество топлива, что позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе. Это действительно король быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух», - говорится в статье.

Как отмечается, Су-34 на уровне ДНК является членом семейства истребителей Flanker, однако его прямое происхождение связано с тактическим бомбардировщиком.

Внутренний запас топлива Су-34 составляет 11,4 тонны, а с левой стороны носовой части располагался выдвижной зонд для дозаправки в воздухе. Кроме того, на Су-34 также предусмотрено до трех подвесных баков, каждый из которых содержит 2,4 тонны топлива.

Сложение всех этих запасов дает в общей сложности 18,6 тонны топлива. Это примерно эквивалентно заправке 400 автомобилей с 77-литровыми топливными баками или шести внутренним топливным бакам F-16.

Су-34 может достигать дальности 3 тыс. км с шестью 500-киллограмовыми бомбами, четырьмя ракетами класса «воздух-воздух» и дополнительными баками. Летя над уровнем моря с той же нагрузкой, самолет может преодолеть впечатляющие 1750 км.