Российский штурмовик Су-34 восхитил американцев

Российский военный штурмовик Су-34 по прозвищу Hellduck - аномалия среди выпускаемых сегодня военных самолетов, пишет американское издание The Drive.
«Одним из аспектов, который особенно впечатляет в утконосом реактивном самолете, является его способность нести ошеломляюще большое для тактического реактивного самолета количество топлива, что позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе. Это действительно король быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух», - говорится в статье.
Как отмечается, Су-34 на уровне ДНК является членом семейства истребителей Flanker, однако его прямое происхождение связано с тактическим бомбардировщиком.
Внутренний запас топлива Су-34 составляет 11,4 тонны, а с левой стороны носовой части располагался выдвижной зонд для дозаправки в воздухе. Кроме того, на Су-34 также предусмотрено до трех подвесных баков, каждый из которых содержит 2,4 тонны топлива.
Сложение всех этих запасов дает в общей сложности 18,6 тонны топлива. Это примерно эквивалентно заправке 400 автомобилей с 77-литровыми топливными баками или шести внутренним топливным бакам F-16.
Су-34 может достигать дальности 3 тыс. км с шестью 500-киллограмовыми бомбами, четырьмя ракетами класса «воздух-воздух» и дополнительными баками. Летя над уровнем моря с той же нагрузкой, самолет может преодолеть впечатляющие 1750 км.
Если увеличить боевую нагрузку до 4 тонн, Су-34, летящий на малой высоте, сможет поражать цели в радиусе 600 км, а при полете на большой высоте - до 1100 км. На практике это означает, что Су-34 может поражать цели на расстоянии почти 500 км за линией фронта.