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21 минуту назад

NYT: Россия перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной

Газета The New York Times сообщила о том, что российские военные якобы разместили военные вертолеты на границе с Украиной.

Издание ссылается на американских официальных лиц. По его информации, Россия продолжает наращивать силы на российско-украинской границе. Разведка США не доверяет заявлениям президента РФ Владимира Путина о нежелании вторгаться на территорию Украины.

Также в американском правительстве стали обращать более пристальное внимание на метеорологическую ситуацию в регионе, поскольку, по мнению представителей истеблишмента, у России крайне ограниченное «окно» для «вторжения», поскольку в марте начнется таяние снегов, способное затруднить продвижение военной техники.

Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной

Кроме того, правительство США заинтересовано в возможных подтверждениях той информации, что Россия якобы перенаправила ядерное оружие к границам Украины.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что США использовали на переговорах с Россией определенную стратегию — напугать серьезными санкциями, способными уничтожить российскую экономику.

Западные СМИ писали о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а также сообщалось, что НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной.

Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению и что это никому ничем не угрожает.

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