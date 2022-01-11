Казахстанцы пытались сфотографироваться на память с миротворцами РФ

Командир подразделения российских миротворцев в Казахстане рассказал о том, что местные жители хотят сфотографироваться с военнослужащими, однако те вынуждены отказываться. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

2 января в Казахстане резко обострилась обстановка. Митинги, начавшиеся из-за роста стоимости газа для населения, переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. В результате столкновений есть погибшие и раненые. В стране было введено чрезвычайное положение и начата контртеррористическая операция.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран ОДКБ, которые отправили в Казахстан миротворцев.

По словам, командира подразделения российских военнослужащих из Коллективных миротворческих сил ОДКБ, местные жители относятся к ним «положительно и всячески помогают».

«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением», - пояснил командир подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате.