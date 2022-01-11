В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
23 минуты назад

Армия получила способное защитить Россию от НАТО оружие

Дислоцированная в Волгоградской области 20-й гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия получила самые современные в своем классе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России пишут «Известия».

Юг России защитили от НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО. Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что размещение «Тор-М2» является сдерживающим факторов на фоне неспокойной обстановки у южных границ России.

«В Черное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своем борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО, которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет. Нельзя исключить провокаций и со стороны украинских военных», - пояснил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

В свою очередь военный эксперт Алексей Ленков обратил внимание на то, что по многим характеристикам «Тор-М2» превосходит западные аналоги и может не только защищать стационарные инфраструктурные объекты или более дальнобойные системы ПВО, но и передавать информацию о найденных целях.

Ранее, во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу государств Восточной Европы.

Переговоры России с США начались 10 января. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что России нужны «железобетонные гарантии» и она не намерена отступать от своих требований.

Армия,Видео,Сергей Орджоникидзе,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители