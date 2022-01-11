Юг России защитили от НАТО

Дислоцированная в Волгоградской области 20-й гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия получила самые современные в своем классе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России пишут «Известия».

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По данным издания, дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО. Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что размещение «Тор-М2» является сдерживающим факторов на фоне неспокойной обстановки у южных границ России.

«В Черное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своем борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО, которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет. Нельзя исключить провокаций и со стороны украинских военных», - пояснил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

В свою очередь военный эксперт Алексей Ленков обратил внимание на то, что по многим характеристикам «Тор-М2» превосходит западные аналоги и может не только защищать стационарные инфраструктурные объекты или более дальнобойные системы ПВО, но и передавать информацию о найденных целях.

Ранее, во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу государств Восточной Европы.