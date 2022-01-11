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1 час назад

Шойгу похвалил вывозящих россиян из Казахстана военных летчиков

Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА), чьи самолеты доставили в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, а теперь вывозят из страны россиян, показали высокий профессионализм. Их похвалил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Шойгу похвалил вывозящих россиян из Казахстана военных летчиков
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны напомнил, что обратные рейсы самолетов ВТА выполняются по завершении доставки в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Также Шойгу добавил, что летчики ВТА вновь продемонстрировали «высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач».

Так, силы ВТА вывезли из Казахстана 1719 россиян за трое суток. «Эту работу продолжаем», — уточнил глава Минобороны. По его словам, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами, а также доставляются в аэропорты отправки и перевозятся на территорию страны, где организована встреча и работа всех необходимых министерств.

Ранее эвакуированные из охваченного беспорядками Казахстана граждане России показали на видео свой вывоз самолетами Минобороны РФ. На ролике видно, как люди в довольно стесненных условиях сидят в грузовом отсеке Ил-76.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе экс-президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Армия,Нурсултан Назарбаев,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,
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