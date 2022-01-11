Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване

Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня F-16V во вторник пропал с экранов радаров во время тренировочного полета. Он, предположительно, рухнул в море к западу от острова, сообщило тайваньское центральное информационное агентство.

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Связь с одноместным самолетом пропала спустя 30 минут после его вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы утверждают, что видели истребитель падающим в море в районе прибрежного поселка Дунши. Пока не ясно, удалось ли пилоту катапультироваться. В зоне предполагаемой катастрофы развернута поисково-спасательная операция.