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26 минут назад

Индия провела испытания обновлённой сверхзвуковой ракеты BrahMos

Индия провела во вторник испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС страны. Об этом сообщила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в своем «Твиттере».

Индия провела испытания обновлённой ракеты BrahMos
Фото:  regnum.ru regnum.ru

«Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца „Вишакхапатнам“. Ракета точно поразила заданную цель», — заявили в ведомстве.

Испытание ракеты проведено на индийском западном побережье.

В начале декабря Индия успешно протестировала авиационную версию BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Сверхзвуковую крылатую ракету производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Новейший ракетный эсминец «Вишакхапатнам» был передан ВМС Индии в ноябре прошлого года. На вооружении «Вишакхапатнама» состоят 16 противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

Как заявлял ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх, ракета BrahMos, названная в честь индийской и российской рек Брахмапутра и Москва, является символом стратегического партнерства РФ и Индии. Сингх подчеркивал, что ракеты BrahMos «повысили способность индийских вооруженных сил отражать угрозу и подняли военный статус страны на международный уровень».

Армия,Раджнатх Сингх,
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