Индия провела испытания обновлённой ракеты BrahMos

Индия провела во вторник испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС страны. Об этом сообщила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в своем «Твиттере».

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«Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца „Вишакхапатнам“. Ракета точно поразила заданную цель», — заявили в ведомстве.

Испытание ракеты проведено на индийском западном побережье.

В начале декабря Индия успешно протестировала авиационную версию BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Сверхзвуковую крылатую ракету производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Новейший ракетный эсминец «Вишакхапатнам» был передан ВМС Индии в ноябре прошлого года. На вооружении «Вишакхапатнама» состоят 16 противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.