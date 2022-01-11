Плановые учения по борьбе за живучесть прошли на кораблях Тихоокеанского флота. Учебные маневры состоялись во время дальнего похода на переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующие кадры.
«Учения прошли в отряде кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера “Варяг”, большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома”. Корабли ТОФ отправились в дальний поход за несколько дней до 2022 года и, пройдя Малакский пролив, вышли в Индийский океан», – отмечает оборонное ведомство.