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1 час назад

Учение с моряками ТОФ по борьбе за живучесть корабля показали на видео

Плановые учения по борьбе за живучесть прошли на кораблях Тихоокеанского флота. Учебные маневры состоялись во время дальнего похода на переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующие кадры.

«Учения прошли в отряде кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера “Варяг”, большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома”. Корабли ТОФ отправились в дальний поход за несколько дней до 2022 года и, пройдя Малакский пролив, вышли в Индийский океан», – отмечает оборонное ведомство.

Армия,Войска,Видео,Министерство обороны,
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