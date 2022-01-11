В США предложили восстановить обороноспособность Украины

Проект был назван «Законом об обеспечении украинской автономии через укрепление ее обороноспособности» (The Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act или GUARD Act).

В случае принятия документа США поддержат присутствие дополнительных наблюдателей от ОБСЕ на российско-украинской границе, а также направят Киеву системы ПВО, различные виды ракет (от «земля-воздух» до противотанковых вариантов). При этом инициаторы законопроекта призвали отвергнуть предложения России по вопросам стратегической стабильности и сохранить политику США в сфере ядерного оружия, не соглашаясь с принципом неприменения его первыми.