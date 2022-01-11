В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
20 минут назад

The Hill: в США представили законопроект о восстановлении обороноспособности Украины

Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, направленный на восстановление обороны Украины и укрепление ее автономии, сообщило издание The Hill.

В США предложили восстановить обороноспособность Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Проект был назван «Законом об обеспечении украинской автономии через укрепление ее обороноспособности» (The Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act или GUARD Act).

В случае принятия документа США поддержат присутствие дополнительных наблюдателей от ОБСЕ на российско-украинской границе, а также направят Киеву системы ПВО, различные виды ракет (от «земля-воздух» до противотанковых вариантов). При этом инициаторы законопроекта призвали отвергнуть предложения России по вопросам стратегической стабильности и сохранить политику США в сфере ядерного оружия, не соглашаясь с принципом неприменения его первыми.

Также авторы предложили провести обмен визитами между руководителями США и Украины.

Последние новости
Армия,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители