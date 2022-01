В США предложили восстановить обороноспособность Украины

Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, направленный на восстановление обороны Украины и укрепление ее автономии, сообщило издание The Hill.

Проект был назван «Законом об обеспечении украинской автономии через укрепление ее обороноспособности» (The Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act или GUARD Act).