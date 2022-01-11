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33 минуты назад

Юг России защитили от НАТО

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Волгоградской области, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, это позволит защитить юг России в случае нападения НАТО.

«Дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая была воссоздана в 2017 году и при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО», — пишет издание.

По мнению экс-замглавы МИД РФ Сергея Орджоникидзе, в настоящее время обстановку на южных границах страны нельзя считать спокойной.

«В Черное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своем борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО, которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет», — говорит бывший дипломат.

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Согласно военному эксперту Алексею Ленкову, по ряду показателей «Тор-М2» превосходит западные аналоги. Специалист напомнил, что данный ЗРК может вести огонь, перемещаясь на скорости до 45 километров в час. «Также он может защищать стационарные инфраструктурные объекты или более дальнобойные системы ПВО», — считает эксперт.

В сентябре 2021 года генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал, что на возглавляемом им предприятии ведутся работы по усовершенствованию ЗРК «Тор».

Армия,Видео,Министерство обороны,ИЭМЗ "Купол",НАТО,газета "Известия",
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