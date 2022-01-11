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47 минут назад

СМИ: запущенная Пхеньяном ракета пролетела более 700 км

Ракета, которую во вторник запустила КНДР, пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

Запущенная Пхеньяном ракета пролетела более 700 км
Фото: ReutersReuters

Согласно сведениям ведомства, скорость полета ракеты составила 10 Махов (более 12 тыс. км в час).

По данным КНШ, 11 января в 07:27 утра по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета могла быть запущена в рамках зимних учений войск КНДР.

Армия,Комитет начальников штабов,
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