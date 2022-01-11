Запущенная Пхеньяном ракета пролетела более 700 км

Ракета, которую во вторник запустила КНДР , пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

По данным КНШ, 11 января в 07:27 утра по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета могла быть запущена в рамках зимних учений войск КНДР.