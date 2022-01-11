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1 час назад

В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот

В Южной Корее при выполнении тренировочного полета разбился истребитель местных ВВС F-5E, пилот не смог спастись. Эксперты отмечают, что самолет уже снискал себе в Корее дурную славу за многочисленные поломки. Кроме того, совсем недавно серьезный инцидент произошел с другим истребителем ВВС Республики Корея F-35A.

В Южной Корее разбился военный истребитель
Фото: InstagramInstagram

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в 13 часов 45 минут в провинции Кенги в районе города Хвасон. По невыясненным пока причинам во время выполнения полета истребитель ВВС РК F-5E упал в горном районе у деревни Кванхан в уезде Чоннам. Единственный пилот, который был в самолете, предпринял попытку катапультирования, но она закончилась неудачей, и летчик погиб. На месте крушения начался пожар, для ликвидации которого были направлены два пожарных вертолета, 18 автомобилей и около 40 человек.

Корейские эксперты отмечают, что F-5E является самым старым из имеющихся на вооружении ВВС РК боевых самолетов. Машина была создана в США в 1975 году для противостояния советским МиГ-21, в Южной Корее собирается с 1983 года. F-5E снискал среди южнокорейских летчиков дурную славу, так как у него часто бывают поломки. С 2000 года только в Южной Корее разбились 12 таких самолетов.

Впрочем, и с новейшими самолетами тоже есть проблемы. Ровно неделю назад в ходе полета истребителя пятого поколения F-35A, который недавно поступил на вооружение в ВВС РК, произошел сбой в бортовой электронике, в результате чего не вышли сразу все три шасси. Южнокорейский пилот проявил мужество и мастерство, сумев посадить машину на фюзеляж и остаться в живых. С тех пор до выяснения причин сбоя электроники все F-35A в Южной Корее временно не используются.

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