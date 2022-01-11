Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

При этом в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии. Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) страны.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.