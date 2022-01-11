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9 минут назад

Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Фото:  Министерство обороны России/ТАСС Министерство обороны России/ТАСС

«Через два дня (13 января — прим.) начнется их вывод», — сказал глава государства.

Отмечается, что вывод миротворческих сил ОДКБ займет не более 10 дней.

При этом в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии. Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) страны.

Ранее Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики.

В Казахстане на фоне беспорядков задержали почти 10 тысяч человек

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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