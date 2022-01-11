В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
31 минуту назад

NYT нашла новый признак готовящегося вторжения РФ на Украину

Переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщает The New York Times. При этом в Вашингтоне отметили, что передвижения российских войск у границ с Украиной замедлились в декабре.

В США нашли новый признак готовящегося вторжения России на Украину
Фото: ТАССТАСС

«Президент РФ Владимир Путин начал предпринимать шаги по переброске военных вертолетов на место [к границам с Украиной], что является возможным признаком того, что планирование нападения продолжается. Боевые и транспортные вертолеты, наряду со штурмовиками, станут важным преимуществом России, если Путин решит вторгнуться в Украину», — передает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.

Чиновники в Вашингтоне считают, что «вторжение» может состояться ближе к весне. Это связано с относительно мягкой зимой — из-за того, что земля не промерзла достаточно сильно, чтобы выдержать передвижения военной техники, Россия будет «вынуждена отложить наземное наступление, самое раннее, до февраля».

В США испугались способного «взрывать улицы» оружия России

Ранее The New York Times составила и опубликовала карту с возможным расположением российских войск у границы с Украиной. Информацию газете предоставили украинские и западные чиновники. Согласно их данным, военные РФ «окружают» Киев с трех сторон — они разместились у границ Беларуси, недалеко от Воронежа и в районе Волгограда, передает RT.

Армия,Владимир Путин,New York Times,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители