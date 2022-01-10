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40 минут назад

На Украине создадут силы территориальной обороны

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Юрий Галушкин рассказал о плане по созданию сил территориальной обороны (ТрО), сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.

На Украине создадут силы территориальной обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Формирование Сил ТрО ВСУ имеет четкую цель - подготовить как можно больше граждан к вооруженному отпору, ведь массовая готовность общества не позволит пустить войну в наши дома», - сказал Галушкин.

По его словам, в мирное время бригады и батальоны ТрО будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. При необходимости их численность можно будет быстро нарастить до нескольких сотен тысяч резервистов, снабдить оружием и МТЗ, чтобы они приступили к выполнению боевых задач.

«Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание врага захватить и удерживать территорию, население которой будет оказывать сопротивление», - заявил Галушкин.

По его словам, цель ведомства – подготовить как можно больше граждан, способных дать вооруженный отпор. В настоящее время также решается задача упростить процедуру записи добровольцев в ТрО.

Армия,Министерство обороны,
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