На Украине создадут силы территориальной обороны

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Юрий Галушкин рассказал о плане по созданию сил территориальной обороны (ТрО), сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.
«Формирование Сил ТрО ВСУ имеет четкую цель - подготовить как можно больше граждан к вооруженному отпору, ведь массовая готовность общества не позволит пустить войну в наши дома», - сказал Галушкин.
По его словам, в мирное время бригады и батальоны ТрО будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. При необходимости их численность можно будет быстро нарастить до нескольких сотен тысяч резервистов, снабдить оружием и МТЗ, чтобы они приступили к выполнению боевых задач.
«Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание врага захватить и удерживать территорию, население которой будет оказывать сопротивление», - заявил Галушкин.
По его словам, цель ведомства – подготовить как можно больше граждан, способных дать вооруженный отпор. В настоящее время также решается задача упростить процедуру записи добровольцев в ТрО.