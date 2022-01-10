На Украине создадут силы территориальной обороны

«Формирование Сил ТрО ВСУ имеет четкую цель - подготовить как можно больше граждан к вооруженному отпору, ведь массовая готовность общества не позволит пустить войну в наши дома», - сказал Галушкин.

По его словам, в мирное время бригады и батальоны ТрО будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. При необходимости их численность можно будет быстро нарастить до нескольких сотен тысяч резервистов, снабдить оружием и МТЗ, чтобы они приступили к выполнению боевых задач.