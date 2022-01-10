Болгария выступила против расширения НАТО

Министр обороны Болгарии Стефан Янев счел нецелесообразным расширение военного присутствия НАТО на восточном фланге. Об этом он заявил в ответ на парламентский запрос о возможности размещения дополнительных частей Альянса на территории балканской республики.

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"Считаем контрпродуктивным на текущем этапе эскалацию военных мер на восточном фланге Альянса до того, как будут использованы все средства дипломатии для снятия напряжения на границе Украины и Российской Федерации", - подчеркнул Янев.

Глава силового ведомства также отметил, что Болгария пока что не располагает единой принятой правительством позицией по вопросу потенциальных действий НАТО в отношении РФ.