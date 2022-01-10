В Турции призвали создать армию тюркских государств

Тюркские государства должны немедленно приступить к созданию объединенных вооруженных сил, чтобы не повторить на своей территории события Казахстана. Об этом заявил бывший бригадный генерал и экс-атташе Турции в Азербайджане Юджель Карауз, его цитирует портал «Голос Турции» в Telegram.

Фото: Turkish Defense Ministry / AP Turkish Defense Ministry / AP

С такими словами отставной генерал обратился к Организации тюркских государств, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а также Венгрия и Туркмения в качестве стран-наблюдателей.

«На первом же заседании организации должны быть приняты правовые меры, касающиеся создания совместной военной силы и осуществлены реальные шаги. Если мы опоздаем, мы можем нанести непоправимый ущерб. Происходящее сейчас в Казахстане может произойти и в других братских республиках», — призвал Карауз.

Ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлены президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели с картой «тюркского мира». В нее оказались включены порядка 20 российских регионов. По словам лидера ПНД, в «тюркский мир» входят южные регионы России, в числе которых Крым, Ростовская область, часть Северного Кавказа и Восточной Сибири.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкие политики периодически «пестуют идею тюркского единства», что совершенно нормально. В то же время он выразил сожаление, что на карте «тюркского мира» не показано красной звездой, что настоящий его центр находится на российском Алтае, из которого пошли родом тюрки.