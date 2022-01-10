В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками

Украинские силовики начали минометный обстрел Горловки в Донбассе и игнорируют запрос режима тишины. Об этом заявили в представительстве непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка», - заявил журналистам представитель ДНР.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел ведется из миномета калибром 82 миллиметра. При этом украинская сторона «игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», пояснил он.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

В 2021 году западные СМИ заявили, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. А в начале декабря высокопоставленный источник в Белом доме отметил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель - представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования ситуации в Донбассе.