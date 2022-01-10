Россия защитит Байконур от «террористов» за 60 миллионов рублей

В 2022 году Россия потратит на программу по профилактике правонарушений в Байконуре 62 млн рублей, 58 из которых пойдут на антитеррористическую защиту объектов образования и культуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чиновники подчеркнули, что Россия существенно увеличит объем финансирования программы.

На фоне беспорядков в Казахстане глава администрации Байконура Константин Бусыгин ввел в городе повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать с полудня 7 января до полуночи 19 января.

В это время в городе будет действовать комендантский час, выходить на улицы с 23:00 до 06:00 можно только в аптеку, с работы или на работу. Спиртное будут временно продавать только в кафе и ресторанах. Также по ночам не будут работать КПП на въездах в город.

Кроме того, в городе ввели запрет собираться больше чем по трое из-за коронавируса.