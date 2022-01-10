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35 минут назад

В России подготовят арсеналы для гиперзвуковых ракет

На военных аэродромах в российских регионах завершают подготовку инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Специальные объекты предназначены для обслуживания и проверки гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает газета «Известия».

В России подготовят арсеналы для гиперзвуковых ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники издания в Министерстве обороны России отметили, что инфраструктуру для обслуживания гиперзвуковых ракет создают в подразделениях Воздушно-космических сил (ВКС), которые будут использовать «Кинжал». В нескольких регионах России работают над оборудованием арсеналов для хранения ракет, а также площадок для ремонта, испытаний и обслуживания ракет.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что подразделения ВКС обеспечат хранение, подготовку к боевому применению и обслуживание ракет. Он подчеркнул, что подразделения ВКС также готовы к развертыванию самолетов МиГ-31К, которые несут «Кинжалы».

Ранее в Северном флоте России сообщили, что гиперзвуковую ракету «Циркон» почти десять раз успешно запустили с надводного корабля в ходе испытаний.

В сентябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в мире отсутствуют средства, которые могут противостоять ракетам «Кинжал». Он отметил, что гиперзвуковые ракеты отличаются высокой скоростью и точностью.

Армия,Сергей Чемезов,Виктор Мураховский,Министерство обороны,Ростех,
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