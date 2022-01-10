Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке

В полиции Нигерии обнаружена недостача более 88 тысяч автоматов Калашникова и неустановленного количества боеприпасов к ним. Оружие пропало из учебных подразделений, региональных управлений и даже штаб-квартиры МВД, пишет 19fortyfive со ссылкой на отчет Генерального аудитора республики.

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Значительную роль, вероятно, сыграли коррупция и сокрытие, говорится в документе. Подразделение мобильных полицейских сил (PMF) ни разу не сообщало о пропаже оружия, хотя согласно внутренним документам за 20 лет отсюда исчезло почти 50 автоматов.

- Стоимость утерянного огнестрельного оружия установить не удалось, так как не было предоставлено никаких документов о цене его приобретения, - констатировал аудитор.

АК - самый распространенный автомат в Африке, используется и кустарно изготавливается по всему континенту, начиная с 50-х годов прошлого века. Стоимость оружия местного производства может составлять несколько долларов.