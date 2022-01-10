Путин рассказал, когда войска ОДКБ уйдут из Казахстана

«После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заявил он.

Он отметил, что миротворческая операция ОДКБ является своевременной и легитимной, и в случае Казахстана ОДКБ показала, что может действовать эффективно и быстро, и, по его убеждению, обстановка в республике в ближайшее время нормализуется.