Путин рассказал, когда войска ОДКБ уйдут из Казахстана

Президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что миротворческий контингент покинет страну после выполнения поставленных задач.
«После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заявил он.
Он отметил, что миротворческая операция ОДКБ является своевременной и легитимной, и в случае Казахстана ОДКБ показала, что может действовать эффективно и быстро, и, по его убеждению, обстановка в республике в ближайшее время нормализуется.
Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что никогда в своей практике не сталкивался со столь масштабными атаками, какие имели место в его стране в последние дни.