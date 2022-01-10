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30 минут назад

Путин рассказал, когда войска ОДКБ уйдут из Казахстана

Президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что миротворческий контингент покинет страну после выполнения поставленных задач.

Путин рассказал, когда войска ОДКБ уйдут из Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заявил он.

Он отметил, что миротворческая операция ОДКБ является своевременной и легитимной, и в случае Казахстана ОДКБ показала, что может действовать эффективно и быстро, и, по его убеждению, обстановка в республике в ближайшее время нормализуется.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что никогда в своей практике не сталкивался со столь масштабными атаками, какие имели место в его стране в последние дни.

Армия,Владимир Путин,Совет коллективной безопасности,
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