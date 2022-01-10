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8 минут назад

Британцы высмеяли испугавшегося российских подлодок генерала

Читатели британского издания The Times высмеяли заявление главы штаба обороны страны Тона Радакина об активизации российских субмарин за последние 20 лет. Свое мнение они высказывали в комментариях под соответствующей статьей, перевод которой предоставил портал ИноСМИ.

Британцы высмеяли испугавшегося российских подлодок генерала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее адмирал в интервью изданию заявил, что активность российских субмарин за последние 20 лет «феноменально усилилась». Читатели отметили, что подобные заявления «попахивают анахронической паранойей холодной войны».

«Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией", — считает Jiaxiang.

«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все», — поддержал комментатора MickeB.

«Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России», - подметил Serg The Siberian.

Также пользователи отмечали, что такими заявлениями Минобороны пытается оправдать войну.

«Неужели вы снова на это попадетесь?», - задался вопросом Kevin Laughlin.

Армия,Министерство обороны,НАТО,InoSMI.Ru,
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