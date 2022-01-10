Токаев назвал число миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ, сообщает РИА «Новости».
«Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная партнеров по ОДКБ, все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», — заявил Токаев.
Ранее стала известна роль сил ОДКБ в контртеррористической операции в Казахстане.
2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.
В этот же день Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».