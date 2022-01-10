Токаев назвал число миротворцев ОДКБ в Казахстане

«Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная партнеров по ОДКБ, все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», — заявил Токаев.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.