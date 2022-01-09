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1 час назад

Столтенберг: Россия и НАТО могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск военного конфликта между альянсом и РФ сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Об этом сообщает Financial Times.

Столтенберг: РФ и НАТО могут достигнуть политического решения
Фото: ReutersReuters

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <…> Но сохраняется риск конфликта», — заявил Столтенберг.

При этом он пригрозил «сдерживающими мерами Североатлантического альянса» в случае, если произойдет обострение отношений между НАТО и Россией.

Он добавил, что НАТО «будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему».

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уточнял, на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подход России к этим переговорам будет «достаточно жестким». Он отметил, что Москва не придерживается позиции «отрицания всего и вся» и стремится искать решения, которые бы основывались на балансе интересов сторон.

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