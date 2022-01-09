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1 час назад

Чехия оценила дееспособность российских десантников

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский впечатлился быстротой развертывания армии России в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия оценила дееспособность российских десантников
Фото: ReutersReuters

«Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что РФ, действительно, имеет подразделения, готовые [действовать], я бы сказал, по первому мановению руки», — заявил министр, выступая в эфире чешского телевидения.

По мнению Липавского, необходимо помнить, что российские десантники могут также быстро приземлиться в других частях мира. Дееспособность и боеспособность Вооруженных сил России находится на высоком уровне, счел министр.

Российские войска прилетели в Казахстан по приглашению действующего президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Они действуют в составе контингента ОДКБ, который помогает местным силовикам восстановить законность и порядок в крупных городах, где ранее прошли массовые беспорядки.

Ранее Липавский назвал своей целью исключить Чехию из списка недружественных России государств и нормализовать отношения Праги и Москвы. Соответствующий список ведет МИД, сейчас там только две страны — Чехия и США.

Армия,МИД,
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