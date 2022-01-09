Блинкен: договорённости о ракетах с РФ можно восстановить

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в переговорах с РФ могли бы восстановить договорённости относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом он рассказал перед переговорами двух стран по вопросам безопасности, сообщает телеканал ABC.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press CNP/AdMedia/Global Look Press

В прошлом у нас были договорённости, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение, — рассказал Блинкен.

Он напомнил, что предыдущая администрация США вышла из этого соглашения. Соответственно, госсекретарь предположил, что основания для восстановления подобных договорённостей есть.