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1 час назад

Блинкен: договорённости о ракетах с РФ можно восстановить

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в переговорах с РФ могли бы восстановить договорённости относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом он рассказал перед переговорами двух стран по вопросам безопасности, сообщает телеканал ABC.

Блинкен: договорённости о ракетах с РФ можно восстановить
Фото: CNP/AdMedia/Global Look PressCNP/AdMedia/Global Look Press

В прошлом у нас были договорённости, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение, — рассказал Блинкен.

Он напомнил, что предыдущая администрация США вышла из этого соглашения. Соответственно, госсекретарь предположил, что основания для восстановления подобных договорённостей есть.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не ждут большого прорыва от предстоящих переговоров по безопасности с Россией, пока её войска, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной. При этом он отметил, что страны могут достигнуть определённого прогресса. В Белом доме готовы выслушать озабоченности РФ по поводу расширения НАТО на восток.

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