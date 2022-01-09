В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
10 минут назад

Американский авианосец намотал флаг на антенну

Выход на боевую службу американского атомного авианосца Abraham Lincoln был омрачен инцидентом с участием радара системы управления воздушным движением и национального флага США. Как пишет The Drive, антенна радара намотала на себя поднимающийся флаг, из-за чего церемония была испорчена.

Abraham Lincoln — пятый авианосец типа Nimitz — 3 января вышел из порта Сан-Диего на боевую службу. Событие уже стало историческим, поскольку впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины — капитана Эни Бауэрншмидт.

В американском флоте есть традиция поднимать в гавани национальный флаг как можно большего размера, однако с Abraham Lincoln обычай сыграл злую шутку. Во время подъёма полотнище размером с волейбольную площадку намоталось на вращающуюся антенну радара AN/SPS-49.

Церемонию подъема флага пришлось прервать, а радар остановить. Заодно остановили и главный радар корабля AN/SPS-48. Авианосец ушел в море с национальным флагом, намотанным на мачту. Реакция на происшествия командования ВМС США пока неизвестна.

Армия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители