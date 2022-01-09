Выход на боевую службу американского атомного авианосца Abraham Lincoln был омрачен инцидентом с участием радара системы управления воздушным движением и национального флага США. Как пишет The Drive, антенна радара намотала на себя поднимающийся флаг, из-за чего церемония была испорчена.

Abraham Lincoln — пятый авианосец типа Nimitz — 3 января вышел из порта Сан-Диего на боевую службу. Событие уже стало историческим, поскольку впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины — капитана Эни Бауэрншмидт.

В американском флоте есть традиция поднимать в гавани национальный флаг как можно большего размера, однако с Abraham Lincoln обычай сыграл злую шутку. Во время подъёма полотнище размером с волейбольную площадку намоталось на вращающуюся антенну радара AN/SPS-49.