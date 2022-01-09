Выход на боевую службу атомного авианосца Abraham Lincoln был омрачен инцидентом с участием радара системы управления воздушным движением и национального флага США. Вращающаяся антенна радара намотала на себя поднимающийся флаг, из-за церемония была несколько смазана. Видео происшествия появилось в Сети.

Abraham Lincoln - пятый авианосец типа Nimitz, - 3 января отправился из Сан-Диего на боевую службу. Ее уже назвали исторической, поскольку впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины, капитана Эни Бауэрншмидт, назначенной на этот пост год назад.

В американском военном флоте есть традиция поднимать в гавани национальный флаг как можно большего размера - в Штатах вообще любят все огромное. С Abraham Lincoln этот обычай сыграл злую шутку, поскольку звездно-полосатое полотнище размером с волейбольную площадку намоталось на вращающуюся антенну радара AN/SPS-49.

Церемонию подъема флага пришлось прервать. Остановился и радар - причем неизвестно, мешал ли ему флаг или прибор отключили. Заодно остановили и главный радар корабля, AN/SPS-48. Авианосец ушел в море с национальным флагом, намотанным на мачту. Реакция на происшествия командования ВМС США пока неизвестна.