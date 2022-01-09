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56 минут назад

Авианосец США не смог поднять флаг

Выход на боевую службу атомного авианосца Abraham Lincoln был омрачен инцидентом с участием радара системы управления воздушным движением и национального флага США. Вращающаяся антенна радара намотала на себя поднимающийся флаг, из-за церемония была несколько смазана. Видео происшествия появилось в Сети.

Abraham Lincoln - пятый авианосец типа Nimitz, - 3 января отправился из Сан-Диего на боевую службу. Ее уже назвали исторической, поскольку впервые столь крупный корабль ВМС США вышел в поход под командованием женщины, капитана Эни Бауэрншмидт, назначенной на этот пост год назад.

В американском военном флоте есть традиция поднимать в гавани национальный флаг как можно большего размера - в Штатах вообще любят все огромное. С Abraham Lincoln этот обычай сыграл злую шутку, поскольку звездно-полосатое полотнище размером с волейбольную площадку намоталось на вращающуюся антенну радара AN/SPS-49.

Церемонию подъема флага пришлось прервать. Остановился и радар - причем неизвестно, мешал ли ему флаг или прибор отключили. Заодно остановили и главный радар корабля, AN/SPS-48. Авианосец ушел в море с национальным флагом, намотанным на мачту. Реакция на происшествия командования ВМС США пока неизвестна.

Приключившийся с авианосцем конфуз, возможно, порадует сторонников теории, что женщинам не место на мостике. Хотя вины капитана в случившемся, наверное, нет. Гигантские флаги, поднятые на американских кораблях при входе в порт и выходе из него, выглядят красиво и вызывают гордость, но в некоторых случаях способны вызвать проблемы, пишет The Drive. Издание также напомнило, что авианосцы типа Nimitz планируется оснастить новыми, более мощными РЛС AN/SPY-6 с неподвижными антеннами.

Армия,Видео,
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