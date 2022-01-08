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37 минут назад

В Пентагоне намекнули на отказ сокращать войска в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби написал в своем аккаунте в Twitter, что может однозначно намекнуть, что США не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. Согласно его посту, Вашингтон на переговорах с Россией не будет рассматривать даже возможность изменения позиции по данному вопроса.

В Пентагоне намекнули на отказ сокращать войска в Европе
Фото: ReutersReuters

Кирби добавил, что США также не намерены менять численность своих сил в том числе в странах Балтии и Польше.

Напомним, что по сообщению Washington Post США на предстоящих переговорах с РФ в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. А накануне власти Евросоюза выразили недовольство касательно того, что их не позвали принять участие в грядущих переговорах России, США и НАТО о гарантиях безопасности.

Армия,Джон Кирби,НАТО,Пентагон,ЕС,Washington Post,
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