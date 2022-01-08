В Пентагоне намекнули на отказ сокращать войска в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби написал в своем аккаунте в Twitter, что может однозначно намекнуть, что США не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. Согласно его посту, Вашингтон на переговорах с Россией не будет рассматривать даже возможность изменения позиции по данному вопроса.

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Кирби добавил, что США также не намерены менять численность своих сил в том числе в странах Балтии и Польше.