В Пентагоне намекнули на отказ сокращать войска в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби написал в своем аккаунте в Twitter, что может однозначно намекнуть, что США не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. Согласно его посту, Вашингтон на переговорах с Россией не будет рассматривать даже возможность изменения позиции по данному вопроса.
Кирби добавил, что США также не намерены менять численность своих сил в том числе в странах Балтии и Польше.
Напомним, что по сообщению Washington Post США на предстоящих переговорах с РФ в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. А накануне власти Евросоюза выразили недовольство касательно того, что их не позвали принять участие в грядущих переговорах России, США и НАТО о гарантиях безопасности.