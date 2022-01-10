Истребители Польши поучаствуют в полетах над Эстонией

«С 10 по 16 января учебно-тренировочные полёты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии будут осуществлять не только пилоты дислоцированных на авиабазе Эмари под Таллином истребителей ВВС Бельгии F-16, но и их польские коллеги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.