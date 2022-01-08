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50 минут назад

США предупредили о сценарии страшнее войны на Украине

Для США вопрос сдерживания России важнее, чем решение проблем, возникающих из-за Украины. По версии газеты The Wall Street Journal Белый дом верит в идею «российского вторжения».

США предупредили о сценарии страшнее войны на Украине
Фото: ReutersReuters

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — пишут журналисты.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы. До этого в ведомстве рассказали о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

Напомним, что накануне власти Европейского союза оказались недовольны тем, что их не позвали принять участие в грядущих переговорах России, США и НАТО о гарантиях безопасности, которые ранее выставила странам Запада Москва. ЕС в этой ситуации не хочет быть нейтральным наблюдателем на саммите, на котором будет обсуждаться их судьба.

Армия,НАТО,Госдеп США,ЕС,Wall Street Journal,
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