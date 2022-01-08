США предупредили о сценарии страшнее войны на Украине

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — пишут журналисты.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы. До этого в ведомстве рассказали о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

Напомним, что накануне власти Европейского союза оказались недовольны тем, что их не позвали принять участие в грядущих переговорах России, США и НАТО о гарантиях безопасности, которые ранее выставила странам Запада Москва. ЕС в этой ситуации не хочет быть нейтральным наблюдателем на саммите, на котором будет обсуждаться их судьба.