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1 час назад

Погрузку военнослужащих и техники на аэродроме в Ивановской области показали на видео

На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на самолёты Ил-76, отправляющиеся в Казахстан.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самолётами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов, уточнили в ведомстве. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

В составе миротворцев также военные из Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана. В Минобороны России ранее отметили, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.

Армия,Войска,Видео,Министерство обороны,
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