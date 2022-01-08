Погрузку военнослужащих и техники на аэродроме в Ивановской области показали на видео

На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на самолёты Ил-76, отправляющиеся в Казахстан.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самолётами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов, уточнили в ведомстве. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.