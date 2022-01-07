Греция обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства

Генеральный штаб национальной обороны Греции обвинил Турцию в нарушениях греческого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

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По заявлению греческого Генштаба, которое привел общественный телеканал ERT1, группа из четырех турецких истребителей F-16 пролетела в пятницу, 7 января, над островком Инусе на высоте 24 000 футов (7 315 метров). Позже пара турецких F-16 совершила пролет над островком Ро на высоте 27 000 футов (8 229 метров), а затем те же два военных самолета пролетели над островками Панайя и Инусе на высоте 29 000 футов (8 839 метров).

В Генштабе также уточнили, что нарушения имели место в воздушном пространстве Греции над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря. На перехват турецких самолетов поднималась греческая военная авиация, которая, в соответствии с международной практикой, заставила нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.

Кроме того, как пишет газета Proto Thema, в четверг, 6 января, когда в Греции отмечали Крещение Господне, Турция «продолжала свои провокационные действия, несмотря на существующие между двумя странами меры укрепления доверия, предусматривающие недопущение военных действий в главные национальные и религиозные праздники».