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53 минуты назад

НАТО готовится к "агрессии" РФ против Украины в случае провала переговоров по безопасности

Альянс готовится к агрессии России против Украины в случае провала переговоров по безопасности Москвы и НАТО. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО. При этом он отметил, что Украина "не является членом НАТО", а потому на нее "не распространяется принцип коллективной обороны" альянса.

НАТО готовится к "агрессии" РФ против Украины
Фото: © AP Photo/Roman Koksarov© AP Photo/Roman Koksarov

"Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится, - сказал Столтенберг. - Поэтому мы посылаем очень сильный сигнал России, что если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия, ей [России] придется заплатить высокую цену, последуют экономические, политические и финансовые санкции. Мы также поддерживаем Украину, усиливая ее военные возможности, таким образом мы осложняем принятие решения Россией использовать силу против этой страны", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины, поэтому считает важным ведение диалога с Россией.

"Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией", - сказал генсек.

В связи с этим НАТО приветствует решение провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января. "Проведение СРН - позитивный сигнал. Мы выслушаем обеспокоенности России. Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными, военную транспарентность", - отметил он, подчеркнув при этом, что "обязательства должны быть обоюдными".

Поддержка Украины

Страны НАТО оказывают Украине поддержку для повышения ее возможностей защищать себя, включая подготовку войск и предоставление техники, заявил Столтенберг.

"Украина - суверенное государство, которое имеет право защищать себя. И когда есть угроза, то все понимают, что Украина увеличивает свои способности защищать себя. Мы не только политическую поддержку оказываем, но и практическую, помогая модернизировать войска, тренируя, предоставляя оборудование", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что союзники понимают, что Украина - не член НАТО.

"НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, учитывая при этом, что Украина - это партнер, а не союзник", - добавил он.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,
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