НАТО готовится к "агрессии" РФ против Украины

"Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится, - сказал Столтенберг. - Поэтому мы посылаем очень сильный сигнал России, что если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия, ей [России] придется заплатить высокую цену, последуют экономические, политические и финансовые санкции. Мы также поддерживаем Украину, усиливая ее военные возможности, таким образом мы осложняем принятие решения Россией использовать силу против этой страны", - сказал Столтенберг.