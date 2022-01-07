Стали известны возможные предложения США на переговорах с РФ

США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе. Предложение может прозвучать на переговорах РФ-НАТО 12 января, однако Москве в случае согласия нужно будет пойти на зеркальные шаги. Об этом американскому телеканала NBC сообщил источник в администрации президента США.

Фото: Reuters Reuters

«Администрация составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе для обсуждения с Россией на переговорах», — сказал собеседник.

Его слова телеканалу подтвердили два бывших сотрудника службы нацбезопасности США, знакомые с планом.

США готовы обсуждать подобный сценарий, если Россия согласится на ответные симметричные шаги, подчеркнул чиновник. По его словам, Москва должна будет не только отвести войска от территорий Украины, но и выполнить другие условия. По данным сотрудника администрации, обсуждение может коснуться проведения военных учений в Восточной Европе. Кроме того, на переговорах могут обсудить нахождение войск США в Польше и странах Балтии. Вашингтон, по словам источника, хочет предложить Москве уведомлять о передвижениях по территории Калининградской области боевых комплексов «Искандер», способных нести ядерное оружие.